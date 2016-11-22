По его словам, украинские войска обстреливают город с беспилотников.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал стабильно сложной ситуацию на флангах в Артемовске. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, украинские войска обстреливают город с беспилотников. Он подчеркнул, что направлять туда большее число специалистов МЧС и МВД пока небезопасно.

Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери.

Видео: Вконтакте / Соловьев Live