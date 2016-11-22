Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал стабильно сложной ситуацию на флангах в Артемовске. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, украинские войска обстреливают город с беспилотников. Он подчеркнул, что направлять туда большее число специалистов МЧС и МВД пока небезопасно.
Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери.
Видео: Вконтакте / Соловьев Live
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