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Пушилин назвал стабильно сложной ситуацию на флангах в Артемовске

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По его словам, украинские войска обстреливают город с беспилотников.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал стабильно сложной ситуацию на флангах в Артемовске. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, украинские войска обстреливают город с беспилотников. Он подчеркнул, что направлять туда большее число специалистов МЧС и МВД пока небезопасно.

Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери.

Видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, врио главы, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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