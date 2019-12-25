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В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Иван Громов
Сегодня, 12:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Иван Громов

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Чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей.

В Петербурге задержали бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным портала, чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, такую сумму денег Громов присвоил, когда занимал пост главы Комитета по информатизации.

Днем ранее стало известно об увольнении Громова с поста главы района. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию. Однако есть версии, что его уволили из-за плохой уборки снега. Решение об увольнении Громова поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В пресс-службе "Единой России" сообщили о решении приостановить членство Громова в партии.

Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. Устава Партии "Единая Россия".

Заявили в пресс-службе

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: иван громов, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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elamdes
Сегодня 13:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
elamdes
Сегодня 13:18

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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