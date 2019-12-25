В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Иван Громов

Чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей.

В Петербурге задержали бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным портала, чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, такую сумму денег Громов присвоил, когда занимал пост главы Комитета по информатизации.

Днем ранее стало известно об увольнении Громова с поста главы района. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию. Однако есть версии, что его уволили из-за плохой уборки снега. Решение об увольнении Громова поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В пресс-службе "Единой России" сообщили о решении приостановить членство Громова в партии.

Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. Устава Партии "Единая Россия". Заявили в пресс-службе

Фото: пресс-служба Смольного