В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Иван Громов

В Петербурге задержали бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
По данным портала, чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, такую сумму денег Громов присвоил, когда занимал пост главы Комитета по информатизации.
Днем ранее стало известно об увольнении Громова с поста главы района. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию. Однако есть версии, что его уволили из-за плохой уборки снега. Решение об увольнении Громова поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В пресс-службе "Единой России" сообщили о решении приостановить членство Громова в партии.
Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. Устава Партии "Единая Россия".
Заявили в пресс-службе
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.