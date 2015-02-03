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Петербурженка на Opel протаранила трактор на Суздальском проспекте
Сегодня, 14:11
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Петербурженка на Opel протаранила трактор на Суздальском проспекте

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По предварительным данным, девушка скончалась.

Днем 7 декабря на Суздальском проспекте произошла авария с участием иномарки Opel и снегоуборочного трактора. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что в результате ДТП водительница авто скончалась на месте. 

Как рассказали свидетели, петербурженка не справилась с управлением на подъеме на путепровод по Суздальскому проспекту и иномарка протаранила трактор. От удара женщина скончалась. Информация уточняется. 

Петербуржцы не исключают, что авария могла произойти из-за неубранных и скользких дорог. Ранее губернатор Петербурга разделил недовольство горожан сроками уборки улиц и дорог от снега.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, суздальский проспект, трактор
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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