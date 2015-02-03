Петербурженка на Opel протаранила трактор на Суздальском проспекте

По предварительным данным, девушка скончалась.

Днем 7 декабря на Суздальском проспекте произошла авария с участием иномарки Opel и снегоуборочного трактора. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что в результате ДТП водительница авто скончалась на месте.

Как рассказали свидетели, петербурженка не справилась с управлением на подъеме на путепровод по Суздальскому проспекту и иномарка протаранила трактор. От удара женщина скончалась. Информация уточняется.

Петербуржцы не исключают, что авария могла произойти из-за неубранных и скользких дорог. Ранее губернатор Петербурга разделил недовольство горожан сроками уборки улиц и дорог от снега.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург