Рядом с поликлиникой №77 на Шлиссельбургском полыхали сразу четыре авто

Одна машина сгорела.

Рядом с городской поликлиникой №77 в Невском районе Петербурга при пожаре пострадали сразу четыре автомобиля. Об этом утром 7 декабря сообщили в пресс-службе регионального МЧС России по городу.

В 9:54 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Шлиссельбургский проспект, дом №25/1. На месте спасатели увидели полыхающие машины марок Opel, Renault Duster, Lada Largus и SsangYong.

В 10:03 пожар удалось ликвидировать. В результате пожара сгорел Opel, в Renault Duster обгорел салон, Lada Largus и SsangYong частично оплавились. С огнем боролись две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Ранее стало известно, что после пожара в мотоцентре на Полюстровском был найден труп мужчины.

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