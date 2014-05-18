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Утром на Полюстровском проспекте горел мотоцентр
Сегодня, 8:03
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Утром на Полюстровском проспекте горел мотоцентр

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К шести утра его удалось потушить.

Ночью 7 декабря в Калининском районе Петербурга горел гараж в мотоцентре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 4:06. На первом этаже мотоцентра на Полюстровском проспекте, 59 произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

В 5:50 пожар локализовали. С огнем боролись 12 единиц техники и 47 человек личного состава.

Накануне женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: мотоцентр, полюстровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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