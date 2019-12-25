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Женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера
Сегодня, 8:01
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Женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера

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Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Маршала Блюхера, 7к2, поступило в 00:24.

В Калининском районе Петербурга женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Маршала Блюхера, 7к2, поступило в 00:24. В однокомнатной квартире сгорела по всей площади. По предварительной информации МЧС, женщина во время пожара выпала из окна.

В 01:19 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

После пожара на Народной улице 5 декабря пожилой мужчина попал в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: маршала блюхера, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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