Женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера

В Калининском районе Петербурга женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Маршала Блюхера, 7к2, поступило в 00:24. В однокомнатной квартире сгорела по всей площади. По предварительной информации МЧС, женщина во время пожара выпала из окна.
В 01:19 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 5 единиц техники и 22 человека личного состава.
После пожара на Народной улице 5 декабря пожилой мужчина попал в больницу.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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