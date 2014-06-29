После пожара на Народной улице пожилой мужчина попал в больницу

На место пожара прибыла машина "реанимации".

В воскресенье, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. По информации Piter.tv от источника в экстренных службах, в результате случившегося пострадал мужчина.

Информация о возгорании в квартире дома № 90 по Народной улице поступила в диспетчерскую службы спасения около 12:50 дня. Выяснилось, что горела обстановка площадью 10 "квадратов". Огонь прибыль тушить 17 спасателей. В операции было задействовано четыре единицы спецтехники. К 13:07 пламя локализовали.

К дому, где произошел пожар, прибыли медики. По предварительным данным, в огне пострадал пожилой мужчина. На данный момент устанавливается причина возгорания, проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пожаре на Смоленской улице погиб человек.

Фото: Piter.tv