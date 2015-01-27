Что произошло в Петербурге 22 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 22 октября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 22 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Из-за дождей и сильного ветра уровень воды в Неве поднялся на 72 см.

Непогода бушует в Петербурге уже второй день. Из-за угрозы наводнения этой ночью закрывались затворы дамбы, ветер в акватории Финского залива разогнался до 29 м/с. Кроме того, из-за шторма из берегов вышла река Смоленка и река Малая Сестра, затопившая парковку жилого комплекса в Сестрорецке. Также ветер повалил десятки деревьев по всему городу.

Из школы в Колпино эвакуировали более 900 человек из-за угрозы взрыва.

Угрозу на электронную почту регионального ФСБ прислал аноним. Неизвестный заявил, что в школе №476 заложено взрывное устройство, и потребовал деньги. Полиция осмотрела здание, эвакуировав 942 человека. Ничего опасного в школе не нашли.

Водитель Volkswagen погиб в ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе.

Страшная авария произошла поздним вечером 21 октября. Столкновение было лобовым, водитель иномарки, выехавший на встречную полосу, погиб на месте. Ехавшие в маршрутке пассажиры также пострадали – 11 человек получили травмы разной степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

В Петербурге из-за коронавируса отменили парад ретротроллейбусов.

Парад отменили вслед за аналогичной выставкой, посвященной 85-летию начала троллейбусного движения. Планировалось, что колонна ретротроллейбусов,в том числе отреставрированный ЯТБ-2, пройдет по Васильевскому острову и Невскому проспекту.

В разбойном нападении на аптеку на Новочеркасском подозревается сотрудник ОВД.

По подозрению в разбое задержаны двое, в том числе сотрудник ОВД на транспорте. Злоумышленники пришли в аптеку вечером 13 октября, один из них ограбил кассу, угрожая фармацевту пистолетом. Если вина сотрудника ОВД будет доказана, его уволят из органов по дискредитирующим основаниям.

Ребенок попал под колеса "КАМАЗа" в Невском районе.

Грузовик поворачивал с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова, когда 10-летний школьник попал под колеса. Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском Васильевский остров;

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