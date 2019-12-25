Из-за дождей и сильного ветра уровень воды в Неве поднялся на 72 см

После непродолжительного бабьего лета Петербург атаковали дожди и сильный ветер. Непогода стала причиной поднятия уровня воды в Неве. Утром 22 октября в районе Горного института вода поднялась на 10 см, недалеко от Обуховского завода – на 72 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Из-за угрозы наводнения этой ночью в 3 часа 35 минут были закрыты затворы дамбы. По данным на 06:00, скорость ветра достигает 16 м/с, в акватории Финского залива ветер разогнался до 29 м/с.
Сегодня днем также ожидаются дожди. Температура воздуха в Петербурге составит +7…+9 градусов.
Фото: Piter.TV
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