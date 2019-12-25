Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре 22 октября

Порывы ветра в какой-то момент достигнут 18-23 м/с.

В пятницу, 22 октября, погоду в Петербурге продолжит определять активный североатлантический циклон. На этот раз он развернется к городу своей более холодной стороной. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, усилится ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. В какой-то момент порывы могут усилиться до 18-23 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 735 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что на Петербург обрушатся циклонические братья "Хендрик" и "Игнатц".

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