Циклонические братья "Хендрик" и "Игнатц" обрушатся на Петербург

По словам Леуса, сильный ветер будет способствовать формированию нагонного наводнения.

На Петербург готовятся обрушиться циклонические братья "Хендрик" и "Игнатц". Об этом сообщает ведущий специалист Центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.



По словам Леуса, сильный ветер будет способствовать формированию нагонного наводнения. Ожидается, что скорость ветра в Северной столице в порывах достигнет 20-25 м/с, а над акваторией Финского залива составит 26-31 м/с.



На данный момент скорость ветра в акватории Финского залива уже достигает 16 м/с. Постепенно усиливаясь, она выйдет на пик в период с 14 до 19 часов пятницы, после чего будет постепенно стихать. Ослабление ветра до не штормовых значений ожидается в середине ночи на субботу.

Ранее Петербургские парки и скверы закрывают из-за шторма. В сообщении уточняют, что все вернется к прежней работе, как только стихнет ветер. На данный момент собирают специальные аварийные бригады, а дорожные службы будут мониторить дождеприемных устройств на улично-дорожной сети и при необходимости ликвидировать застои воды в общественных местах.

Фото: pexels