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Петербургские парки и скверы закрывают из-за шторма
Сегодня, 18:44
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Петербургские парки и скверы закрывают из-за шторма

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Согласно прогнозам синоптиков в эту ночь на Петербург обрушится непогода: ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 24 метров в секунду. 

Стало известно, что ночью закроются сады, парки и скверы, так специалисты комитета по благоустройству готовятся к ночному шторму. На время непогоды они будут недоступны для горожан. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе комитета. 

Согласно прогнозам синоптиков в эту ночь на Петербург обрушится непогода: ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 24 метров в секунду. 

Так, в Петербурге закроются  Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, а также сады Сан-Галли и "Василеостровец". Не будет работать сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

В сообщении уточняют, что все вернется к прежней работе, как только стихнет ветер. На данный момент собирают специальные аварийные бригады, а дорожные службы будут мониторить дождеприемных устройств на улично-дорожной сети и при необходимости ликвидировать застои воды в общественных местах. 

Ранее мы информировали о том, что в Петербурге в пятницу ожидают наводнение. Уровень воды может подняться до 2 метров.

Фото: Piter.tv

Теги: непогода, парки сады скверы, сильный ветер, шторм
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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