Петербургские парки и скверы закрывают из-за шторма

Согласно прогнозам синоптиков в эту ночь на Петербург обрушится непогода: ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 24 метров в секунду.

Стало известно, что ночью закроются сады, парки и скверы, так специалисты комитета по благоустройству готовятся к ночному шторму. На время непогоды они будут недоступны для горожан. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно прогнозам синоптиков в эту ночь на Петербург обрушится непогода: ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 24 метров в секунду.

Так, в Петербурге закроются Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, а также сады Сан-Галли и "Василеостровец". Не будет работать сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

В сообщении уточняют, что все вернется к прежней работе, как только стихнет ветер. На данный момент собирают специальные аварийные бригады, а дорожные службы будут мониторить дождеприемных устройств на улично-дорожной сети и при необходимости ликвидировать застои воды в общественных местах.

Ранее мы информировали о том, что в Петербурге в пятницу ожидают наводнение. Уровень воды может подняться до 2 метров.

Фото: Piter.tv