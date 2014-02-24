В Петербурге в пятницу ожидают наводнение

Уровень воды может подняться до 2 метров.

В пятницу, 22 октября, в Петербурге ожидается неустойчивая погода. Предполагается, что в городе будет очередное наводнение. Своим прогнозом поделился главный синоптик Александр Колесов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

Завтра на акватории Финского залива усилится юго-западный ветер, порывы ветра достигнут 28 метров в секунду и сохранятся в течение дня. В Петербурге же порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 24 метров в секунду.

Из-за этого есть риск наводнения с высотой подъема уровня до 2 метров.

Ранее мы писали, что Петербург попал в теплый сектор обширного циклона 21 октября.

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