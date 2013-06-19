Петербург попал в теплый сектор обширного циклона 21 октября

Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы.

В четверг, 21 октября, в атмосфере над Петербургом будут господствовать теплые и влажные воздушные массы, поступающие по южной периферии циклонического вихря. Сегодня в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Термометры покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что забег атлетов ограничит движение в центре Петербурга 22 и 23 октября.

Фото: Instagram / _mila_danilova_