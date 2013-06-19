Забег атлетов ограничит движение в центре Петербурга 22 и 23 октября

Автомобилисты не смогут проехать по некоторым улицам в течение суток.

В пятницу и субботу, 22 и 23 октября, в центре города ограничат движение из-за проведения легкоатлетического забега "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга". Автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц в течение суток, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, с 06:00 22 октября до 18:00 23 октября движение остановится на площади Растрелли. 23 октября с 09:55 до 10:20 нельзя будет проехать по Шпалерной улице от Лафронской улицы до проспекта Чернышевского. С 10 утра до 11:00 23 октября запретят движение по Смольной набережной в направлении от Водопроводного переулка к улице Смольного.

На некоторых улицах также запретят парковаться. С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте Комитета.

Ранее мы писали, что на Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта.

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