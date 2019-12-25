Смоленка вышла из берегов из-за шторма

Ранее в Петербурге закрыли дамбу.

В пятницу, 22 октября, петербуржцы сообщили в соцсетях, что в реке Смоленка поднялся уровень воды, и она вышла из берегов.

Также из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу: в городе ожидаются дожди и сильный ветер. По словам синоптиков, уровень воды в Неве поднялся на 72 см.

Помимо этого в Солнечном затопило парковку жилого комплекса, штормовой ветер остановил судоходство и повалил деревья.

Между тем, в Ленобласти усилили работу экстренных служб из-за урагана.

Фото: Живем на Васильевском Васильевский остров / Вконтакте