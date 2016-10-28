Из школы в Колпино эвакуировали более 900 человек из-за угрозы взрыва

В Колпино накануне эвакуировали школу из-за угроз от анонима. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На электронную почту ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе № 476 в Колпино. Незнакомец потребовал 200 тысяч рублей до 15:00.
Из учебного учреждения эвакуировали 942 человека. Полицейские взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее по такой же причине из общежития СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали 400 человек.
Фото: Piter.tv
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