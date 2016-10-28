Из школы в Колпино эвакуировали более 900 человек из-за угрозы взрыва

Незнакомец потребовал 200 тысяч рублей до 15:00 для предотвращения взрыва.

В Колпино накануне эвакуировали школу из-за угроз от анонима. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На электронную почту ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе № 476 в Колпино. Незнакомец потребовал 200 тысяч рублей до 15:00.

Из учебного учреждения эвакуировали 942 человека. Полицейские взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее по такой же причине из общежития СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали 400 человек.

Фото: Piter.tv