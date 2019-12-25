Из общежития СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали 400 человек

В экстренные службы сообщили о том, что на территорию прошел человек с гранатой.

Вечером 17-го октября из общежития №6 СПбГУ в Веселом Поселке эвакуировали 400 человек из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне в общежитие позвонил неизвестный и назвал себя полномочным представителем президента по Петербургу от ФСБ. По словам незнакомца, в дом №27 по проспекту Солидарности прошел мужчина с гранатой. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели территорию, но чего-либо опасного не обнаружили.

Мероприятия завершились только в 3 часа ночи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая поступила в ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел из-за того, что соседи не хотели впускать мужчину в общежитие. Гранаты при нем не было.

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