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На Солидарности мужчина угрожал соседям гранатой
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На Солидарности мужчина угрожал соседям гранатой

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Мужчину доставили в отделение полиции.

В воскресенье вечером, 17 октября, на проспекте Солидарности в общежитии мужчина угрожал гранатой своим соседям. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел из-за того, что соседи не хотели впускать мужчину. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что у мужчины не было снаряда. Мужчину доставили в отделение полиции.

На прошлой неделе в Приморском районе петербуржцы нашли подозрительный предмет на Приморском проспекте рядом с домом 139. Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.  

Ранее петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов. Любопытство таксиста помогло полиции завести уголовное дело.

Фото: Piter.tv
 

Теги: граната, оружие, проспект солидарности, соседи
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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