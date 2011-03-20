На Солидарности мужчина угрожал соседям гранатой

В воскресенье вечером, 17 октября, на проспекте Солидарности в общежитии мужчина угрожал гранатой своим соседям. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел из-за того, что соседи не хотели впускать мужчину. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что у мужчины не было снаряда. Мужчину доставили в отделение полиции.
На прошлой неделе в Приморском районе петербуржцы нашли подозрительный предмет на Приморском проспекте рядом с домом 139. Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.
Ранее петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов. Любопытство таксиста помогло полиции завести уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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