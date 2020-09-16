  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе нашли гранату для игры в пейнтбол
Сегодня, 22:49
126
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе нашли гранату для игры в пейнтбол

0 0

Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.  

В Приморском районе Петербурга горожане заметили предмет, который похож на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцы нашли подозрительный предмет на Приморском проспекте рядом с домом 139. Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.  

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это граната для игры в страйкбол. Угрозы такой снаряд не представляет, его увезли, чтобы утилизировать.

Ранее петербуржец пытался передать покупателю гранату через таксиста.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Теги: граната, пейнтбол, страйкбол
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии