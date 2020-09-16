В Приморском районе нашли гранату для игры в пейнтбол

Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.

В Приморском районе Петербурга горожане заметили предмет, который похож на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцы нашли подозрительный предмет на Приморском проспекте рядом с домом 139. Боеприпас лежал на газоне рядом с остановкой общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это граната для игры в страйкбол. Угрозы такой снаряд не представляет, его увезли, чтобы утилизировать.

Ранее петербуржец пытался передать покупателю гранату через таксиста.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области