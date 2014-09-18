Петербуржец пытался передать покупателю гранату через таксиста

В пакете, по предварительной информации, лежала граната Ф-1 с зарядом бризантного взрывчатого вещества тротила, массой около 50 граммов.

Гранату с зарядом в 50 граммов тротила нашли в пакете, который с помощью доставки такси просил отвезти клиенту житель Васильевского острова. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Таксист обратился в полицию после того, как заглянул в пакет, который он должен был доставить. В пакете, по предварительной информации, лежала граната Ф-1 с зарядом бризантного взрывчатого вещества тротила, массой около 50 граммов.

В этот же день полицейские задержали хозяина пакета – 36-летнего петербуржца. Официально мужчина нигде не трудоустроен, а ранее подрабатывал на двух хлебопекарных предприятиях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт оружия и боеприпасов" УК РФ.

На прошлой неделе на Витебском проспекте нашли труп с двумя гранатами времен ВОВ.

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