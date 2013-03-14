На Витебском проспекте нашли труп с двумя гранатами времен ВОВ

В гранатах времен ВОВ отсутствует запал.

В воскресенье, 22 августа, на Витебском проспекте в Петербурге нашли труп с двумя гранатами. Об этом сообщает "Фонтанка".

На данный момент на месте работают саперы. Сотрудники полиции вскрыли квартиру на Витебском проспекте, 23/3, где обнаружили покойника и две гранаты времен ВОВ на столе. Известно, что правоохранителей вызвала соседка, которая жаловалась на трупный запах. На место происшествия была вызвана группа разминирования Росгвардии.

Сообщается, что в гранатах отсутствует запал. Ведется следствие.

Ранее в квартире на Васильевском острове нашли трупы двух жителей Подмосковья.

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