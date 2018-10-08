В квартире на Васильевском нашли трупы двух жителей Подмосковья

Тела мужчины и женщины нашли на диване без признаков насильственной смерти

В субботу, 21 августа, в квартире дома № 16/8 по 21-й линии В.О. владелец жилья обнаружил два трупа. Об этом сообщается источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что тела мужчины и женщины нашли на диване. Рядом с 31-летней погибшей из посёлка Майдарово Московской области лежал труп 35-летнего мужчины, проживающего в подмосковном Пушкино. Внешних признаков насильственной смерти не установлено. Трупы направлены в морг для проведения экспертизы. На данный момент проводится проверка.

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Фото: Piter.tv