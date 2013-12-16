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На проспекте Авиаконструкторов таксист протаранил маршрутку
Сегодня, 17:37
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На проспекте Авиаконструкторов таксист протаранил маршрутку

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Информации о пострадавших нет. 

В воскресенье, 22 августа, на проспекте Авиаконструкторов машина такси протаранила маршрутку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

По словам пользователей группы "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте". Легковушка выезжала со двора и протаранила микроавтобус, двигающийся по магистрали. Более того, таксист не хотел покидать автомобиль, только после убеждений правоохранителей, прибывших на место происшествия. Информации о пострадавших нет. 

На фотографиях можно рассмотреть, что такси врезалось в дверь маршрутки. По словам комментаторов, такие столкновения происходят часто. 

Ранее на улице Салова 27 спасателей потушили пожар в административном здании.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп авиаконструкторов, дтп такси машрутка
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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