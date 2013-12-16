На проспекте Авиаконструкторов таксист протаранил маршрутку

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 22 августа, на проспекте Авиаконструкторов машина такси протаранила маршрутку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам пользователей группы "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте". Легковушка выезжала со двора и протаранила микроавтобус, двигающийся по магистрали. Более того, таксист не хотел покидать автомобиль, только после убеждений правоохранителей, прибывших на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

На фотографиях можно рассмотреть, что такси врезалось в дверь маршрутки. По словам комментаторов, такие столкновения происходят часто.

Ранее на улице Салова 27 спасателей потушили пожар в административном здании.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб