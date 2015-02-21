Петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов

Любопытство таксиста помогло полиции завести уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области показала мужчину, который отравил покупателю гранату с помощью доставки.

Сообщение от курьера службы доставки поступило в полицию 23-го августа. Мужчина заглянул в пакет, а там оказалась граната. На место сразу же прибыл наряд полиции. Эксперты подтвердили, что это боевая граната Ф-1.

Как выяснилось, курьер получил заказ на доставку через мобильное приложение. Он должен был отвезти товар с проспекта Стачек на Средний проспект В.О.

В этот же день полиция задержала предполагаемого заказчика доставки. Им оказался 36-летний петербуржец. Теперь предстоит определить получателя доставки. Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области