В разбойном нападении на петербургскую аптеку подозревается сотрудник ОВД

Мужчины забрали из аптеки выручку в размере семи тысяч рублей.

Полицейские раскрыли разбойное нападение на аптеку на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое, в том числе сотрудник ОВД. Вечером 13 октября двое мужчин вошли в помещение аптеки. Один из них достал предмет похожий на пистолет и, угрожая им, похитил из кассы 7 тысяч рублей. После этого налетчики с места преступления скрылись.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления 21 октября были задержаны мужчины 29 и 33 лет. Как выяснилось, один из подозреваемых является сотрудником органов внутренних дел на транспорте. Оба подозреваемых задержаны. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

В начале сентября в Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей.

Видео: МВД