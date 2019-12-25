В Петербурге из-за коронавируса отменили парад ретротроллейбусов

Колонна должна была пройти по Невскому проспекту.

Следом за выставкой ретротроллейбусов в Петербурге отменили и парад. Об этом 22-го октября сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Причиной стала санитарно-эпидемиологическая ситуация. Планировалось, что колонна ретротроллейбусов пройдет по Васильевскому острову и Невскому проспекту в честь 85-летия начала троллейбусного движения. В ее составе должен был быть ЯТБ-2, который отреставрировали к юбилейной дате. Он был произведен в 1938-м году. Раритетный троллейбус пополнит коллекцию Музея городского электротранспорта.

Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона 21-го октября посвятили труженникам петербургского троллейбуса.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"