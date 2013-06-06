В Петербурге отмечают 85-летие троллейбусного движения

В субботу в городе пройдет парад троллейбусных раритетов.

В Петербурге отмечают 85-летие с начала троллейбусного движения. Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона 21-го октября посвятили труженникам петербургского троллейбуса, сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Выстрел осуществляли директора всех четырех троллейбусных парков города и Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

После церемонии лучших сотрудникам вручали благодарственные письма. Среди них — три водителя, два ветерана труда горэлектротранспорта, кондуктор, диспетчер. Далее их ждала экскурсия по Петропавловской крепости.

Юбилейная программа продолжится мероприятием в Музее городского электрического транспорта. Там появится новый экспонат: троллейбус ЯТБ-2 1938-го года. 23-го октября он пройдет в составе колонны троллейбусных раритетов по Невскому проспекту.

В честь 85-летия был выпущен новый дизайн "Подорожника".

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"