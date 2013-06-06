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В Петербурге отмечают 85-летие троллейбусного движения
Сегодня, 13:15
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В Петербурге отмечают 85-летие троллейбусного движения

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В субботу в городе пройдет парад троллейбусных раритетов.

В Петербурге отмечают 85-летие с начала троллейбусного движения. Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона 21-го октября посвятили труженникам петербургского троллейбуса, сообщила пресс-служба "Горэлектротранса". 

Выстрел осуществляли директора всех четырех троллейбусных парков города и Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. 

После церемонии лучших сотрудникам вручали благодарственные письма. Среди них — три водителя, два ветерана труда горэлектротранспорта, кондуктор, диспетчер. Далее их ждала экскурсия по Петропавловской крепости. 

Юбилейная программа продолжится мероприятием в Музее городского электрического транспорта. Там появится новый экспонат: троллейбус ЯТБ-2 1938-го года. 23-го октября он пройдет в составе колонны троллейбусных раритетов по Невскому проспекту. 

В честь 85-летия был выпущен новый дизайн "Подорожника". 

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"

Теги: горэлектротранс, праздник, транспорт, троллейбус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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фетисова линда
Сегодня 13:42

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