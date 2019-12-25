Новый дизайн "Подорожников" посвятят 85-летию петербургского троллейбуса

В продажу в ближайшее время поступят карты "Подорожник" с дизайном, посвященным 85-летию троллейбусного движения в Северной стодице. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
Приобрести карту с новым дизайном можно будет с 21 октября в кассах метрополитена, но не на всех станциях.
Тираж проездных карт ограничен. С понедельника в кассах метро начали продавать "Подорожник" с юбилейным дизайном.
Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"; Piter.tv
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