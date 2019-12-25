Новый дизайн "Подорожников" посвятят 85-летию петербургского троллейбуса

Приобрести карту с новым дизайном можно будет с 21 октября.

В продажу в ближайшее время поступят карты "Подорожник" с дизайном, посвященным 85-летию троллейбусного движения в Северной стодице. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Приобрести карту с новым дизайном можно будет с 21 октября в кассах метрополитена, но не на всех станциях.

Тираж проездных карт ограничен. С понедельника в кассах метро начали продавать "Подорожник" с юбилейным дизайном.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"; Piter.tv