  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 18 октября петербуржцы смогут купить "Подорожник" с особым дизайном
Сегодня, 11:32
104
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 18 октября петербуржцы смогут купить "Подорожник" с особым дизайном

0 0

Тираж карт будет ограничен.

В 2021 году исполняется 10 лет проездной карте "Подорожник", которую активно используют петербуржцы как в метро, так и в наземном транспорте. С 18 октября можно приобрести проездной с новым дизайном. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

С понедельника в кассах метро будет продаваться "Подорожник" с юбилейным дизайном. Тираж карт будет ограничен.

Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей официальной странице в соцсети сообщил петербуржцам о развитии системы "Подорожник". Уже следующим летом собираются тестировать "облачные технологии". Новый способ начнут внедрять при переходе на новую модель транспортного обслуживания. Горожанам не нужно будет стоять в очередях в кассу за билетом, поскольку его можно будет купить в интернете. 

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Теги: метро, подорожник
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии