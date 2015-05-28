С 18 октября петербуржцы смогут купить "Подорожник" с особым дизайном

Тираж карт будет ограничен.

В 2021 году исполняется 10 лет проездной карте "Подорожник", которую активно используют петербуржцы как в метро, так и в наземном транспорте. С 18 октября можно приобрести проездной с новым дизайном. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

С понедельника в кассах метро будет продаваться "Подорожник" с юбилейным дизайном. Тираж карт будет ограничен.

Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей официальной странице в соцсети сообщил петербуржцам о развитии системы "Подорожник". Уже следующим летом собираются тестировать "облачные технологии". Новый способ начнут внедрять при переходе на новую модель транспортного обслуживания. Горожанам не нужно будет стоять в очередях в кассу за билетом, поскольку его можно будет купить в интернете.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"