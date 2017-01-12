В следующем году петербуржцы смогут оплатить проезд на метро через интернет

Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов.

В пятницу, 23 июля, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей официальной странице в соцсети сообщил петербуржцам о развитии системы "Подорожник".

Так, уже следующим летом собираются тестировать "облачные технологии". Новый способ начнут внедрять при переходе на новую модель транспортного обслуживания. Горожанам не нужно будет стоять в очередях в кассу за билетом, поскольку его можно будет купить в интернете.

Уникальный проект не стоит на месте. Разрабатываем тариф, с которым пассажир сможет совершать несколько поездок по одной стоимости в течение 60 минут – пока только на наземном транспорте. поделился Соколов планами на "Подорожник"

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Фото: Piter.tv