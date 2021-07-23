Дворцовый мост ночью 24 июля разведут под олимпийский плейлист

В Петербурге в ночь с 23 на 24 июля состоится звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под симфоническую и спортивную музыку в честь открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
В плейлист войдут композиции из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту.
Шоу "Поющие мосты" начнется 24 июля в 01:10 и будет продолжаться в течение 25 минут.
Губернатор Петербурга пожелал олимпийцам побед в Токио.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все