  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворцовый мост ночью 24 июля разведут под олимпийский плейлист
Сегодня, 12:48
120
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый мост ночью 24 июля разведут под олимпийский плейлист

0 0

Шоу будет посвящено открытию XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

В Петербурге в ночь с 23 на 24 июля состоится звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под симфоническую и спортивную музыку в честь открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В плейлист войдут композиции из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту.

Шоу "Поющие мосты" начнется 24 июля в 01:10 и будет продолжаться в течение 25 минут.

Губернатор Петербурга пожелал олимпийцам побед в Токио.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовый мост, олимпийские игры, поющие мосты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии