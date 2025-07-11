Дворцовый мост будет разведен под музыку Чайковского на выходных

В программу включены яркие музыкальные композиции: фрагментарное исполнение Четвертой симфонии Чайковского, исполняемой оркестром, а также фрагмент пьесы из знаменитого фортепианного цикла "Времена года" — произведение под названием "Июль".

В ближайшую июльскую неделю, в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 июля, знаменитый Дворцовый мост вновь станет площадкой для уникального звукового шоу в рамках традиционного проекта "Поющие мосты". Музыка, сопровождающая разводку моста, посвящена знаменательному событию — 185-летию выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского, пишет "Петербургский дневник".

В программу включены яркие музыкальные композиции: фрагментарное исполнение Четвертой симфонии Чайковского, исполняемой оркестром, а также фрагмент пьесы из знаменитого фортепианного цикла "Времена года" — произведение под названием "Июль". Традиционным дополнением к музыкальному сопровождению выступает композиция "Гимн Великому городу" авторства Рейнгольда Глиэра, звучащая перед началом зрелища.

Музыкальное шоу "Поющие мосты" организуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Целью шоу является популяризация классического наследия петербургских авторов, транслируемого в живом исполнении.

За время существования проекта аудитория звуковых представлений "Поющих мостов" насчитывает более 20 миллионов зрителей. В 2023 году мероприятие получило признание, войдя в топ-25 лучших туристических событий, рекомендованных Комитетом по туризму.

Прошедший сезон отличился яркими художественными решениями: в течение сезона состоялось 46 ночных концертов, зрителям представили 24 красочные лазерные проекции и предложили насладиться более чем 500 минутами прекрасной классики, исполненной известными русскими и советскими композиторами, такими как Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович и Юрий Петров.

Фото: Piter.TV