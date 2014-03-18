Шоу "Поющие мосты" посвятят предстоящему Дню семьи, любви и верности

Традиционно музыкальный праздник начинается в ночь с субботы на воскресенье в 1:10, открываясь композицией "Гимн великому городу" из знаменитого балета "Медный всадник", написанного Р. Глиэром.

В ближайшие субботу и воскресенье уникальное звуковое шоу "Поющие мосты" от издания "Петербургский дневник" наполнится новыми смыслами и настроением, создав праздничную атмосферу в преддверии Дня семьи, любви и верности, отмечаемого ежегодно 8 июля. Петербуржцев и туристов ждет специальная романтическая программа, погружающая слушателей в мир семейной истории и нежных воспоминаний.

Традиционно музыкальный праздник начинается в ночь с субботы на воскресенье в 1:10, открываясь композицией "Гимн великому городу" из знаменитого балета "Медный всадник", написанного Р. Глиэром.

Организаторы подготовили для гостей вдохновляющую программу, включающую увертюру из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, песню "Мама" в исполнении объединенного детского хора, записанную на сцене Мариинского театра, а завершит выступление энергичная тарантелла из балета "Анюта"."

Проект "Поющие мосты" существует с 2016 года и организован при содействии Комитета по печати и коммуникации Санкт-Петербурга. Каждое представление сопровождается исполнением произведений петербургских и ленинградских композиторов в оркестровых интерпретациях.

Эта инициатива уже успела завоевать сердца миллионов: за прошлые годы концерты посетило более 20 миллионов человек, а сама идея вошла в список наиболее значимых туристических событий города.

Фото: Piter.TV