Губернатор Петербурга пожелал олимпийцам побед в Токио

Олимпийские Игры в Токио стартуют уже сегодня.

Губернатор Петербурга поздравил олимпийцев с началом Олимпийских Игр в Токио. Его сообщение опубликовала пресс-служба администрации города.

Градоначальник рассказал о том, что именно в Петербурге 110 лет назад был создан первый Российский Олимпийский комитет. За все годы спортсмены из Ленинграда-Петербурга завоевали 144 золотые медали. На данный момент в городе проживает 51 олимпийских чемпиона.

В Токио наш город будут представлять 37 атлетов в 17-ти видах спорта. Значительную группу составляют пловцы, мастера гребного, парусного и велосипедного спорта. Александр Беглов, губернатор.

Глава города пожелал спортсменам проявить характер и сильный спортивный настрой.

Сегодня в 12:00 выстрел пушки Нарышкина бастиона прозвучит в честь участников Олимпийских игр из Петербурга.

Фото: сайт Олимпийского комитета России