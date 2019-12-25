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Выстрел пушки Нарышкина бастиона прозвучит в честь участников Олимпийских игр из Петербурга
Сегодня, 13:56
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Выстрел пушки Нарышкина бастиона прозвучит в честь участников Олимпийских игр из Петербурга

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Олимпийские Игры в Токио начнутся в этот же день.

В пятницу, 23 июля, в честь участников Олимпийских Игр-2020 из Петербурга прозвучит сигнальный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.

Выстрел традиционно прозвучит в 12:00. В церемонии примут участие олимпийские чемпионы 1980-го года — легкоатлетка Татьяна Казанкина и баскетболистка Людмила Муравьева, двукратный серебряный призер Московской Олимпиады по плаванию, Заслуженный тренер России, директор СШОР по водным видам спорта "Экран" Владимир Кузнецов, тренер СШОР "Ижора" Колпинского района, наставник участника Игр-2020 Артема Кузахметова (гребля на байдарках и каноэ), Заслуженный тренер России Леонид Медведев. Последний является наставником Артема Кузахметова, который участвует в этом году в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто поедет на игры от Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: нарышкин бастион, олимпийские игры, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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