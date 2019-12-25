Стали известны имена российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Токио

Россия не сможет выступать под своим флагом.

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Токио в этом году. Среди них есть и петербуржцы.

От Северной столицы на Игры поедет боксер Иван Верясов, волейболисты Егор Клюка, Виктор Полетаев, Иван Яковлев, дзюдоистка Мадина Таймазова, пловцы Кирилл Мартыничев , Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Александр Щёголев, Мария Каменева, Мария Темникова, Дарья Устинова, Евгения Чикунова. В спортивной гимнастике будет выступать Лилия Ахаимова, в триатлоне — Александра Разаренова, в тхэквандо — Михаил Артамонов, в художественной гимнастике — Ангелина Шкатова. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Всего в окончательный состав вошли 335 спортсменов. Самой молодой — 16 лет, это гимнастка Виктория Листунова. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

Фото: olympic.ru