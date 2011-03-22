Что произошло в Петербурге 20 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 20 октября.

Что произошло в Петербурге в среду, 20 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам.

Несмотря на то, что сайт госуслуг также генерирует QR-код после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, пускать по нему отказались. Причина решения кроется в стремлении стимулировать петербуржцев прививаться. Необходимость предъявлять в общественных местах QR-код будет актуальна с ноября.

Из-за новости о QR-кодах горожане наводнили пункты вакцинации в торговых центрах.

В Петербурге завершается голосование за проекты программы "Твой бюджет".

Отдать свой единственный голос за один из 12 проектов можно до 23:59. Для этого необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, а затем выбрать понравившуюся инициативу. Инициатива-победитель должна набрать наибольшее число количество голосов и стоить не больше 30 млн рублей. На данный момент свой голос отдали 12172 человека.

Иномарка на скорости влетела в маршрутку на проспекте Стачек.

Авария произошла напротив станции "Кировский завод". Машина двигалась по крайней правой полосе и на скорости врезалась в маршрутку, стоящую на остановке общественного транспорта. Коммерческий автобус не пострадал, иномарка оказалась полностью разбита. Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не уточняется.

Строительство трамвайной линии "Чижик" от Петербурга до Всеволожска может стартовать в 2022 году.

К работам может приступить "Транспортная концессионная компания" (ТКК). По словам гендиректора компании Сергея Окутина, подобный проект еще не ни разу не реализовали в России сразу двумя субъектами. На данный момент проект сталкивается с "рядом юридических особенностей".

В Петербурге будут закрывать по 2-3 станции метро в год.

Такой план есть у властей на ближайшие годы. В начале 2023 года закроется станция "Ладожская", в очереди находятся "Удельная", "Московская-2" и "Чернышевская". Ремонт "Ладожской" хотели начать летом 2022 года, но сроки перенесли.

Петербуржца задержали за поджог соседской иномарки на проспекте Большевиков.

Сожженная "Хендай" принадлежала 57-летней жительнице Невского района, которая находилась в ссоре с 43-летним подозреваемым. Поджог был совершен ночью 16 сентября у дома №3/1 по проспекту Большевиков.

"СКА Арена" на месте рухнувшего СКК готова на 40%.

Каркас здания возведен уже на уровень 5-6 этажей, 2,5 тысячи рабочих не отстают от графика. Большая трибуна будет рассчитана на 20 тысяч зрителей, малая арена вместит 300 человек. На прилегающей территории в 12 га разобьют круглогодичный тематический парк культуры и отдыха со сценой и спортивными площадками. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце осени 2022 года, площадка примет Чемпионат мира по хоккею.

Смольный оплатит долг радиостанции "Эрмитаж".

В апреле в адрес ЗАО "Радиокомпания "Культура" поступил иск о банкротстве, сумма требований превысила 15 млн рублей. Летом неравнодушные петербуржцы собрали для радиостанции 5 млн рублей, но 20 октября АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" заявило, что погасит долг "Эрмитажа". По словам гендиректора "ГАТР" Александра Малькевича, собранная людьми сумма ни на копейку не покрыла долги.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Зеркалов; ВКонтакте / Максим Соколов