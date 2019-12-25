В Петербурге будут закрывать по 2-3 станции метрополитена в год

План начнут реализовывать уже в ближайшие годы.

В ближайшие годы в Петербурге собираются закрывать на вход и выход сразу же по 2-3 станции метрополитена. Об этом на Международном форуме транспортной инфраструктуры сказал заместитель начальника ГУП "Метрополитен Петербурга" Дмитрий Бурин.

В начале 2023-го года закроется станция "Ладожская". Также в очереди находятся "Удельная", "Московская-2", "Чернышевская".

"Ладожскую" собирались закрыть на капитальный ремонт летом 2022-го года, но сроки перенесли. Властям предстоит решить, как перераспределить пассажиропоток, изменить маршрут поездов, которые прибывают на Ладожский вокзал.

Сейчас на капитальном ремонте находится "Маяковская". Она откроется в декабре.

Фото: Piter.TV