Строительство трамвайной линии "Чижик" до Всеволожска может стартовать в 2022 году

На данный момент проект сталкивается с "рядом юридических особенностей".

"Транспортная концессионная компания" (ТКК) может приступить к строительству трамвайной линии "Чижик" между Петербургом и Всеволожском уже в 2022 году. Об этом на форуме Smart Transport заявил гендиректор компании Сергей Окутин.

Сергей Окутин отметил, что подобный проект еще не ни разу не был реализован в России сразу двумя субъектами. Он добавил, что на данный момент проект сталкивается с "рядом юридических особенностей".

Петербургский комтранс в ходе "нулевых чтений" городского бюджета запросил дополнительные 17 млрд рублей. Часть средств должны направить на субсидии ТКК.

Фото: Piter.tv