Комитет по транспорту просит Смольный выделить ещё 17 млрд рублей в 2022 году

На 2022 год комитету предназначено 82 млрд рублей.

В ходе нулевых чтений городского бюджета в Законодательном собрании комитет по транспорту Петербурга попросил Смольный выделить еще 17 млрд рублей в 2022 году, передает "Фонтанка".

Более 8 млрд рублей комитет просит добавить на субсидии перевозчикам, 6 млрд рублей из которых требуется метрополитену, который рассчитывает на более высокие амортизационные платежи. Ещё около 4,8 млрд рублей также перейдут петербургской подземке в качестве субсидии на увеличение уставного капитала.

Еще 314 млн рублей комитет запросил для выплат Транспортной концессионной компании (оператор трамвая "Чижик"). Также 240 млн рублей пойдут на создание и обновление дорожной разметки, 140 млн рублей – на расширение зоны платной парковки и 400 млн рублей – на создание автостоянок.

Ранее Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 сентября.

Фото: Piter.tv