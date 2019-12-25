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Комитет по транспорту просит Смольный выделить ещё 17 млрд рублей в 2022 году
Сегодня, 17:07
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по транспорту просит Смольный выделить ещё 17 млрд рублей в 2022 году

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На 2022 год комитету предназначено 82 млрд рублей.

В ходе нулевых чтений городского бюджета в Законодательном собрании комитет по транспорту Петербурга попросил Смольный выделить еще 17 млрд рублей в 2022 году, передает "Фонтанка". 

Более 8 млрд рублей комитет просит добавить на субсидии перевозчикам, 6 млрд рублей из которых требуется метрополитену, который рассчитывает на более высокие амортизационные платежи. Ещё около 4,8 млрд рублей также перейдут петербургской подземке в качестве субсидии на увеличение уставного капитала. 

Еще 314 млн рублей комитет запросил для выплат Транспортной концессионной компании (оператор трамвая "Чижик"). Также 240 млн рублей пойдут на создание и обновление дорожной разметки, 140 млн рублей – на расширение зоны платной парковки и 400 млн рублей – на создание автостоянок. 

Ранее Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, нулевые чтения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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