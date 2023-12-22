Рост перевозок самолетами и поездами из Петербурга составил примерно 12%

По трем тактовым направлениям электричек за первые три месяца было перевезено около 7,2 млн человек. Рост пассажиропотока по направлению Санкт-Петербург – Павловск составил 9,3% по сравнению с 2023 годом, на маршруте Санкт-Петербург – Ораниенбаум – 16,2%, а в направлении до Красного Села – 16,7%.

В I квартале текущего года из Петербурга поездами дальнего следования было перевезено более 2,2 млн человек, что на 300 тыс., или 15,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным пресс-службы Комитета по транспорту. Поезда пригородного сообщения перевезли более 13,8 млн пассажиров, что на 11,3% больше, чем в прошлом году, , пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

По трем тактовым направлениям электричек за первые три месяца было перевезено около 7,2 млн человек. Рост пассажиропотока по направлению Санкт-Петербург – Павловск составил 9,3% по сравнению с 2023 годом, на маршруте Санкт-Петербург – Ораниенбаум – 16,2%, а в направлении до Красного Села – 16,7%.

В рамках воздушных перевозок Пулково является четвертым по количеству обслуживаемых пассажиров аэропортом в России после московского авиационного узла. За квартал Пулково обслужил около 4,2 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях пассажиропоток составил 3,4 млн пассажиров, на международных линиях – 787 тыс.