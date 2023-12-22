Электричку из Петербурга в Сертолово запустят через три года

В 2024 году планируется завершить проект модернизации линии и строительство транспортного пересадочного узла (ТПУ).

Через 2-3 года из Петербурга в Сертолово запустят электричку. Об этом заявил Руководитель Комитета по Транспорту 47-го Региона Михаил Присяжнюк в эфире программы "Пять Углов" в эфире радио "КП".

Присяжнюк отметил, что в 2024 году планируется завершить проект модернизации линии и строительство транспортного пересадочного узла (ТПУ). Примерная стоимость ТПУ составляет 6 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии поручил синхронизировать отправление автобусов с прибытием электричек.

Ранее СЗППК перевезла свыше 5 млн пассажиров в Ленобласти в 2024 году.

Фото: Piter.TV