Электричку из Петербурга в Сертолово запустят через три года

Через 2-3 года из Петербурга в Сертолово запустят электричку. Об этом заявил Руководитель Комитета по Транспорту 47-го Региона Михаил Присяжнюк в эфире программы "Пять Углов" в эфире радио "КП".
Присяжнюк отметил, что в 2024 году планируется завершить проект модернизации линии и строительство транспортного пересадочного узла (ТПУ). Примерная стоимость ТПУ составляет 6 млрд рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии поручил синхронизировать отправление автобусов с прибытием электричек.
Ранее СЗППК перевезла свыше 5 млн пассажиров в Ленобласти в 2024 году.
Фото: Piter.TV
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