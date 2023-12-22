К 2026 году в Петербурге на 14% увеличат скорость движения трамваев

В настоящее время продолжается ремонт путей на проспекте Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича.

В Петербурге разработали Программу приоритетного проезда общественного транспорта на период 2024-2026 гг. Согласно ей, планируется, что скорость движения к 2026 году увеличится на 14%, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 9 февраля.

В рамках программы намерены ускорить движение трамвайных маршрутов №№6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60 и 100. Кроме того, аналогичные мероприятия пройдут на маршрутах №№7, 9, 23, 25, 49 и 58.

В 2023 году пилотный проект по активному приоритету трамваев по технологии V2X реализовали на маршруте №55. Помимо этого, прошли модернизация светофоров и ремонт трамвайных путей на Политехнической улице, проспекте Энгельса от улицы Шостаковича до конечного пункта "Придорожная аллея". Время движения сокращено на 6 минут, скорость сообщения увеличена с 13,6 до 14,7 км/ч.

В настоящее время продолжается ремонт путей на Энгельса от проспекта Просвещения до Шостаковича. К 2026 году запланированы работы на Тихорецком проспекте, площади Мужества и 2-м Муринском проспекте.

Таким образом, прогнозируются увеличение среднесуточной скорости сообщения на 15% – с 13,5 до 15,6 км/ч, сокращение среднего времени движения по маршруту суммарно почти на 22 минуты в обоих направлениях и рост суточного пассажиропотока на 11,8% – с 41,6 тыс. до 46,5 тыс. пассажиров.

Ранее на Piter.TV: маршрут автобуса №176 изменится с 10 февраля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)