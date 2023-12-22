В комтрансе перечислили самые популярные перехватывающие парковки в Петербурге

Ведомство привело статистику за первые два месяца 2024 года.

Представители пресс-службы комитета по транспорту Северной столицы назвали наиболее популярные перехватывающие парковки среди горожан. Оказалось, что за первые два месяца 2024 года наиболее часто горожане пользовались автостоянками у станций "Парнас", "Рыбацкое" и "Проспект Ветеранов".

В будние дни перечисленные парковки обычно полностью заполнены. Их использование автовладельцами помогает снизить транспортную загруженность, избежать пробок и быстро достигать места назначения.

В ведомстве также отметили, что популярностью пользуются автостоянки в Центральном районе Петербурга: там горожане наиболее часто оставляют автомобили возле ТЦ "Галерея", около Казанского собора и на площади Островского.

Ранее мы сообщили о том, что более 3,3 тыс. Г-образных опор для дорожных знаков установят в 2024 году в Петербурге.

Фото: комитет по транспорту Петербурга