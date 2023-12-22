Более 3,3 тыс. Г-образных опор для дорожных знаков Установят в 2024 году в Петербурге

Объекты установят в восьми районах города.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга сообщила о планах установки 35 Г-образных опор для дорожных знаков на 13 адресах в восьми районах города.

Меры направлены на повышение видимости пешеходных переходов и других разметок с учётом обращений районных отделений УМВД и ОМВД, а также в связи с введением новых маршрутов общественного транспорта и регистрацией высокой аварийности на данных участках.

Ранее мы сообщили о том, что сезон кикшеринга открылся в Петербурге.

Фото: пресс-служба контрданса Петербурга