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Более 3,3 тыс. Г-образных опор для дорожных знаков Установят в 2024 году в Петербурге
Сегодня, 13:49
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Более 3,3 тыс. Г-образных опор для дорожных знаков Установят в 2024 году в Петербурге

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Объекты установят в восьми районах города.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга сообщила о планах установки 35 Г-образных опор для дорожных знаков на 13 адресах в восьми районах города.

Меры направлены на повышение видимости пешеходных переходов и других разметок с учётом обращений районных отделений УМВД и ОМВД, а также в связи с введением новых маршрутов общественного транспорта и регистрацией высокой аварийности на данных участках.

Ранее мы сообщили о том, что сезон кикшеринга открылся в Петербурге.

Фото: пресс-служба контрданса Петербурга

Теги: г-образные опоры, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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