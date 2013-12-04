В Петербурге до конца года подключат девять светофоров

Специалисты установили новый светофор у дома № 10 по улице Зины Портновой.

В Петербурге до конца года установят и подключат девять светофоров в рамках Адресной программы. Об этом сообщили в четверг, 7 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту.

В городе подключили новый светофор у дома № 10 по улице Зины Портновой. Ранее здесь был нерегулируемый пешеходный переход.

Поводом для установки светофора на нерегулируемом пешеходном переходе стало постоянное возникновение опасности для пешеходов. Работа светофора значительно повысит безопасность движения пешеходов, включая воспитанников детского сада №66 и учащихся школы №493 Кировского района.

Ранее на Piter.tv: в конце ноября в Выборгском и Приморском районах Петербурга установили новые светофоры.

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