В двух районах Петербурга установили новые светофоры

Речь идет о Выборгском и Приморском районах.

В Выборгском и Приморском районах Петербурга установили новые светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 ноября.

У дома 1к1 по Суздальскому проспекту движение пешеходов по проспекту вдоль жилых кварталов, дома культуры "Суздальский", детского сада №141, школы №453 и дома детского творчества "Современник" теперь регулирует новый светофор.

Кроме того, благодаря светофору, установленному у дома 4 по улице Маршала Новикова, дорога станет безопаснее для петербуржцев, которые направляются в детские сады №№49, 45, школу-сад №682 и гимназию №41.

Еще один светофор установлен на пересечении Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова. Он отвечает за безопасность горожан, идущих в МФЦ, Отдел социальной защиты.

Новые регулировщики построены Дирекцией по организации дорожного движения, подведомственной комитету по транспорту Северной столицы.

Напомним, что ранее новые светофоры появились в Кировском и Калининском районах.

Фото: комитет по транспорту Петербурга