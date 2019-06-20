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В Петербурге появились новые светофоры в Кировском и Калининском районах
Сегодня, 16:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге появились новые светофоры в Кировском и Калининском районах

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Оба объекта подключены Дирекцией по организации дорожного движения, подведомственной Комитету по транспорту.

В Петербурге введены в эксплуатацию два новых светофорных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Один из них расположен на Светлановском проспекте и призван обеспечить безопасность дорожного движения для пешеходов, в том числе для детей, следующих к средним общеобразовательным школам и детским садам.

Второй светофор установлен на улице Лени Голикова и отвечает за безопасность движения граждан к жилым кварталам, медицинским учреждениям и образовательным организациям.

Ранее сообщалось, что в Красносельском и Центральном районах Петербурга построены новые светофоры.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: комтранс, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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