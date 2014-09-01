В Красносельском и Центральном районах Петербурга построены новые светофоры

В Санкт-Петербурге продолжается реализация Адресной программы создания светофорных объектов на 2023 год.

Недавно были подключены новые регулировщики на двух перекрестках города: на проспекте Ветеранов и 2 Комсомольской улице в Красносельском районе, а также на пересечении Литейного проспекта и Артиллерийского переулка в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Светофорный объект на пересечении проспекта Ветеранов и 2 Комсомольской улицы предназначен для обеспечения безопасности дорожного движения учащихся ГБОУ Начальной школы – детского сада № 678 Красносельского района, пациентов Детского поликлинического отделения №60 и других социально значимых объектов. Этот шаг направлен на улучшение условий для пешеходов и водителей в данном районе.

Светофор на пересечении Литейного проспекта и Артиллерийского переулка регулирует движение пешеходов по маршруту в исторической части города, что также способствует повышению безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что с начала года в Петербурге установили 2 тыс. дорожных знаков и 79 светофоров.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

